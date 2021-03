Meteo, ancora maltempo al Sud Italia: migliora altrove

Ancora maltempo al Sud Italia, con le piogge che continueranno a tartassare le regioni meridionali: meteo in miglioramento altrove con sole in prevalenza.

Il maltempo aprirà anche questa settimana specialmente per quanto riguarda il meteo delle regioni del Sud Italia. Infatti il ciclone continuerà a mantenere viva una grande instabilità con piogge sparse già dalle prossime ore. Ad essere colpiti saranno soprattutto sui settori più meridionali, con precipitazioni in Calabria e sui comparti orientali della Sicilia. Proprio su queste zone troveremo delle nevicate a partire dagli 800/1000 metri di quota.

Ma sulle regioni meridionali troveremo anche qualche miglioramento, con cieli prevalentemente nuvolosi ma privi di piogge. Anche al Centro Italia avremo un contesto a di rpoco più asciutto. Mentre andrà ancora meglio per le regioni del Nord, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. La situazione meteorologica avrà anche un lieve miglioramento al pomeriggio. Andiamo quindi a vedere come si aprirà la settimana sotto il punto di vista meteorologico.

Meteo, continua il maltempo al Sud Italia: cosa succederà durante questo lunedì

Non si arresta l’instabilità meteorologica sulla parte meridionale della penisola. Infatti il ciclone nordafricano continuerà ad infastidire le condizioni meteo delle regioni del Sud Italia, con piogge insistenti e neve a bassa quota soprattutto su Calabria e Sicilia. Altrove invece la situazione apparirà in miglioramento, con la primavera che proverà a prendere il sopravvento sulle restanti regioni. Andiamo quindi a vedere cosa succedere sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un’altra grande giornata soleggiata, con qualche velatura soprattutto sulle regioni di Nordovest. Inoltre alcune velature copriranno anche parte della Romagna. Con questo avvio di settimana quindi avremo il settore illuminato dal sole, con piogge e precipitazione che non toccheranno le regioni settentrionali. Le temperature quindi aumenteranno lievemente, con massime dagli 11 ai 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un lunedì parzialmente nuvoloso sull’Abruzzo. Invece sulle vette dell’Appennino continueremo a trovare ancora nevicate residue, già a partire dai 300-500 metri. La giornata risulterà ancora più soleggiata sul versante tirrenico e sulla Sardegna. Le temperature non subiranno grandissimi cambiamenti, con temperature che oscilleranno dai 10 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo ancora tantissima instabilità. Infatti le piogge torneranno a colpire soprattutto le regioni di Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Su queste quattro regioni troveremo anche la neve in caduta a partire dai 500-800 metri. Situazione in miglioramento altrove, con un clima maggiormente soleggiato soprattutto in Campania. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime dai 9 ai 12 gradi.