Isola dei Famosi, spoiler di Marco Maddaloni: “Andrà così” 

Isola dei Famosi 2021, arriva uno spoiler di Marco Maddaloni sul finale di questa stagione appena iniziata. I fan sicuri: “Ha ragione”.

Isola dei Famosi 2021, galeotto fu lo spiffero di Marco Maddaloni. L’ex vincitore del reality, infatti, si è lasciato scappare quel che potrebbe essere l’impostazione della finalissima del programma. Mentre tutti si chiedono come verrà gestita la fase finale in tempi di Covid-19, l’ex judoka lancia un input che si potrebbe confermare realtà: “Penso che la finale si svolgerà in Honduras, anche perché sembra che sia l’unico modo essendoci l’isolamento. Gli eliminati, invece, dovrebbero arrivare in studio due settimane dopo”.

Isola dei Famosi 2021, e se Marco Maddaloni avesse ragione?

In effetti, dati alla mano, lo scenario che verrebbe a concretizzarsi potrebbe essere davvero quanto immaginato. Una situazione che innanzitutto tutelerebbe tutti in piena pandemia e che permetterebbe ai naufraghi di rientrare tranquillamente in Italia. Adesso, dopo la prima puntata di lunedì scorso, è atteso il secondo atto.