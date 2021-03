Facebook, si lavora ad una novità rivoluzionaria: è il futuro

I tecnici di Facebook stanno lavorando ad una novità rivoluzionaria che si promette di essere il futuro della tecnologia

I tecnici di Facebook stanno dedicando anima e corpo allo sviluppo di dispositivi per la realtà aumentata. In primis, come annunciato dal team dell’azienda, si è al lavoro su occhiali smart che entro il 2030 dovrebbero essere in grado di portare l’utente in qualsiasi posto, sfruttando la tecnica degli ologrammi. Si lavora anche a dei bracciali smart per la realtà aumentata. L’obiettivo alla base è quello di rivoluzionare la classiche videochiamate per come le conosciamo oggi.

LEGGI ANCHE—> Twitch e YouTube, donazioni da capogiro: i dati dell’ultimo anno

Facebook e la realtà aumentata, il progetto nel dettaglio

Per quel che riguarda i bracciali smart, questi verrebbero utilizzati per gestire dispositivi per la realtà aumentata attraverso il movimento della mano. La caratteristica di questi bracciali starebbe nella capacità di percepire gli impulsi elettrici provenienti dal sistema nervoso tutte le volte che si vogliono compiere gesti. Successivamente verrebbero trasformati in azioni grazie alle quali gestire l’interfaccia mostrata dagli occhiali intelligenti. Si tratta di una vera e propria lettura del pensiero dell’utente.

LEGGI ANCHE—> Netflix, accordo con una delle influencer più amate d’Italia: l’indiscrezione

Una cosa è certa, Facebook ha intenzione nei prossimi anni di raggiungere alti livelli in merito alla realtà aumentata. L’azienda di Mark Zuckerberg, però, non è l’unica che si sta dedicando allo sviluppo di nuove tecnologie di questo tipo.