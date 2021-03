Covid, esportazione vaccini AstraZeneca: mai avvenuta tra Ue e Gb

L’azienda biofarmaceutica anglo-svedese AstraZeneca avrebbe negato l’esportazione dei vaccini anti-Covid prodotti nei Paesi dell’Ue in Gb

Si ritorna a parlare dell’azienda biofarmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. Questa ultima avrebbe negato di aver mai esportato i vaccini anti-Covid, prodotti in impianti presenti in Paesi dell’Unione europea, in Gran Bretagna.

E’ stato Ruud Dobber, vicepresidente esecutivo dell’azienda anglo-svedese, a dichiarare che sia stato solo un lotto ad uscire dai laboratori di altri impianti, la Halix, che non avrebbe ancora ricevuto l’approvazione dell’Ema a fornire l’Unione europea.