Calciomercato Juventus, all in per l’attaccante: è sfida all’Ajax

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a fare follie per il giovane attaccante: è sfida all’Ajax

Una sosta amara per la Juventus. I bianconeri arrivano dalla pesantissima sconfitta in casa col Benevento che – con ogni probabilità – spegne in maniera definitiva i sogni scudetto. La squadra di Andrea Pirlo è apparsa ancora una volta in grave difficoltà, e ora deve guardarsi le spalle anche per la qualificazione alla prossima Champions League.

C’è già chi parla di rivoluzione, con diversi elementi tra allenatore e giocatori pronti a partire. Se i nomi più eclatanti sono quelli di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo, anche altri potrebbero lasciare Torino al termine della stagione. La dirigenza si sta intanto già concentrando sulla prossima sessione di calciomercato, e avrebbe individuato l’attaccante del futuro.

Calciomercato Juventus, sfida all’Ajax per il giovane Koutsias

La Juventus punta forte su Koutsias, giovane attaccante classe 2004 del Paok Salonicco. Stando a quanto riferisce il portale abseits.at, i bianconeri sarebbero rimasti stregati dal gioiellino greco e vorrebbero portarlo a Torino già nella prossima sessione di calciomercato. Un’operazione che darebbe il via all’opera di ringiovanimento della rosa, chiamata ad invertire il trend negativo e iniziare una nuova era.

Su di lui, però, c’è anche la concorrenza dell’Ajax. Gli arcieri – che sfideranno la Roma in Europa League – sono conosciuti proprio per avere un occhio molto abile nella ricerca dei giovani talenti, e vorrebbero mettere a segno il nuovo colpo. Sul contratto del giovane Koutsias, c’è una clausola di rescissione fissata a 4 milioni di euro: occasione ghiotta per entrambi i club.