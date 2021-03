Bonus mamme single, come ottenerlo e qual è l’importo

La Legge di Bilancio 2021 ha approvato il rinnovo del bonus per le mamme single: come ottenerlo e qual è l’importo

Il bonus mamme single è una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2021. L’incentivo viene riconosciuto alle madri disoccupate o che fanno parte di un nucleo familiare monoreddito, sostanzialmente quelle madri che devono crescere da sole i figli. Un altro requisito per avere accesso al bonus, è quello di avere a carico un figlio con disabilità riconosciuta pari almeno al 60%. Il contributo massimo riconosciuto è di 500 euro netti al mese, con la misura che sarà valida fino al 2023 e per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro all’anno.

Bonus mamme single, i dubbi irrisolti

Per quel che riguarda le modalità di presentazione della domanda e la conseguente erogazioni, si attende il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, insieme al ministero dell’Economia e delle Finanze, che va emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

Un altro dubbio riguarda il fatto che, fino ad ora, non sono state fatte specifiche sui limiti reddituali. Polemiche sono state create invece dal fatto che l’incentivo sia previsto solo per le madri single, escludendo padri, fratelli e sorelle. Altre sono le falle ed i vuoti di carattere normativo ed informativo, perciò si attende il decreto attuativo per ulteriori importanti chiarimenti.