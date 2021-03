Bianca Guaccero, flirt con un attore famosissimo: la rivelazione in diretta

Una scottante rivelazione in diretta a Detto Fatto: Bianca Guaccero ha avuto un flirt con un famosissimo attore e Johnatan ne era a conoscenza

🎬 A #dettofattorai è tempo di rivelazioni per @bianca_guaccero: “In amore corteggio e faccio io il primo passo! Perché perdere tempo con tutte quelle tattiche?” 📌 Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 15:15 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay! pic.twitter.com/yrqTiEf6t9 — Rai2 (@RaiDue) March 22, 2021

Jonathan Kashanian è l’esperto di gossip del programma Detto Fatto di Bianca Guaccero, questa volta al centro dello scoop ci è finita proprio la padrona di casa, la conduttrice pugliese. L’ex gieffino, ha raccontato su Rai 2: “L’anno scorso la Guaccero mi ha detto ‘io sono stata baciata da un attore che era sconosciuto e ora è famosissimo’”.

LEGGI ANCHE > > > Johnny Depp, ancora guai: incredibile avventura nella sua villa



L’incontro fatidico sarebbe avvenuto a Capri, meta molto ambita dai VIP e dove la conduttrice avrebbe baciato il suo Mister X in ascensore. Prima un attimo di imbarazzo, poi l’aggiunta dei dettagli: “Oggi è un attore famoso in tutto il mondo, allora per me era soltanto un gran bonazzo. Non posso dire altro, solo che ha le mie stesse iniziali, ma invertite”.

NON PERDERTI > > > Temptation Island, la drammatica rivelazione: “Ho perso il bambino”



Bianca Guaccero, la rivelazione in diretta: la vita sentimentale della conduttrice

🎬 A #dettofattorai si parla di coppie che lavorano insieme e @bianca_guaccero rivela: “Non amo la condivisione totale. Ci si capisce di più per certi aspetti, ma trovo che sia meglio l’individualità.” pic.twitter.com/S41nAppyQZ — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) March 18, 2021

Bianca Guaccero è ormai single da un po’, dopo Dario Acocella e la figlia Alice non si è concessa a molti flirt. Tuttavia, il nome più accreditato per l’indizio dato dalla conduttrice pugliese sembrerebbe essere quello di Gerard Butler. Il primo a fare questo nome, in diretta, è stato proprio Johnatan che ha provato a smascherare la collega.