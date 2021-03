Tom Cruise si è ritrovato a prendere una decisione definitiva e il Covid gli causerà un enorme perdita.

Tom Cruise ha preso una decisione definitiva. Sicuramente questa è dettata dal Covid e dalla fuga dalla città causata dalla pandemia. Tutta questa serie di eventi ha portato il noto attore, protagonista di Mission Impossible, a rimettere sul mercato la sua megavilla di Telluride, capoluogo della contea di San Miguel, in Colorado, nota meta turistica montana.

La valutazione attuale dell’immobile è di 39 milioni e mezzo di dollari, precisamente 20 milioni in meno di 7 anni fa, ultima volta in cui la star hollywoodiana aveva pensato di venderla per 59 milioni.

Tom Cruise, la decisione è definitiva: gesto inaspettato

La villa si trova su una collina alla fine di un vialetto che confina con una grande recinzione. La proprietà si estende per 130 ettari. “Tutti sanno chi possiede questa proprietà, ma nessuno può vederla”, ha detto Dockray.

La casa è molto caratteristica. È fatta interamente in pietra e legno e si estende su una superficie di 3000 metri quadri con quattro camere padronali più una guesthouse con altre tre camere.

Le pareti sono in legno, i soffitti con travi a vista e vari caminetti. Ci sono anche un campo sportivo, un bike park, una spa. Ora che i miliardari statunitensi cercano casa fuori dalle grandi città, Tom Cruise ci riprova. Sarà la volta buona questa?