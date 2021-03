La prima puntata del serale di Amici è stato un successone, ma aldilà della bravura dei ragazzi c’è stato un episodio che merita menzione.

Ieri in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 2021. Essendo l’inizio di una serie di sfide i telespettatori credevano che i toni tra gli insegnanti a capo delle due squadre sarebbero dovuti essere pacifici ma non è stato così.

Ieri si è assistito già alla prima lite tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Il motivo è stato un guanto di sfida lanciato da Celentano a Rosa Di Grazia. La maestra ha preteso un confronto tra la ballerina e Serena Marchese e la coreografia è stata ritenuta dai giudici non equa.

Stefano De Martino ha commentato dicendo: “Se ho ben capito Rosa e Serena hanno due formazioni diverse. Capisco che la maestra voglia mettere in luce le qualità di Serena ed evidenziare le lacune di Rosa, se fosse un po’ più equo sarebbe giocabile, così è una sfida persa a tavolino. Non mi serve vederlo”.

La risposta di Alessandra Celentano non si è fatta attendere e sorpresa dalle affermazioni del suo ex allievo ha esclamato: “Allora state certificando il mio pensiero. Stefano o ti sei dimenticato la danza o non ti capisco”. Ma De Martino ha replicato: “Me la ricordo troppo bene invece”.

Stefano De Martino, scontro davanti a tutti: il pubblico rimane spiazzato

Alessandra Celentano ha voluto vedere sfidarsi Serena Marchese e Rosa Di Grazia in un can-can rivisitato. L’esibizione è stata preceduta da una lettera da parte di Alessandra: “La coreografia che dovranno preparare richiede tecnica, velocità, linee e precisione. Tutte caratteristiche che Rosa non ha, ed è evidente a tutti. I rami secchi vanno tagliati e non c’è niente di meglio di una dimostrazione pratica dei limiti enormi di Rosa”.

Lorella Cuccarini ha risposto dicendo di avvertire una sorta di snobismo da parte di Alessandra Celentano: “Sento un po’ di puzza sotto il naso. Penso che sia nel mondo del cinema che della televisione ci sia stata tanta bella danza, in diverse forme”. Ritiene che Alessandra si approcci alla televisione con un certo pregiudizio e ha concluso “non capisco perché la fai da vent’anni allora, devi avere rispetto”.