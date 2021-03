Salvaggia Lucarelli, confessione choc: “Era come una droga” 

Selvaggia Lucarelli, clamorosa ammissione della giornalista. La giornalista rivela una sua vecchia debolezza e invita a farsi aiutare tutti coloro che hanno una situazione simile.

Quando l’amore diventa tossico e fa male come una droga, seppur, ovviamente, in misura e maniera completamente diversa. E’ quanto successo a Selvaggia Lucarelli, apprezzata giornalista che dietro quel carattere duro e battagliero anche preserva un cuore ferito da parecchie delusioni. A svelarlo è direttamente la donna intervistata quest’oggi dal Corriere della Sera dove ha messo a nudo alcune sue debolezze: “Mi sono bucata per quattro anni. Non mi infilavo una siringa nel braccio perché la mia droga non era una sostanza, era una relazione”, ha infatti riferito la cronista di Civitavecchia.

Selvaggia Lucarelli e il suo amore tossico

La chiacchierata su tale argomento non è casuale, ma va in linea piuttosto su un nuovo podcast radiofonico che la Lucarelli sta per inaugurare. Si tratta di ‘Proprio a me’, spazio in etere dedicato alle dipendenze affettive. La prima puntata sarà dedicata proprio alla sua personalissima storia con una relazione che l’ha distrutta: “Dare alle cose il nome giusto è importante. Molti confondono gli amori infelici con le dipendenze affettive. Io volevo che chi ha attraversato quello che ho vissuto io si riconoscesse: non è infelicità, è malattia”.

Così oggi, oltre alla sofferenza, si porta dietro anche un enorme rimpianto legato al vero amore della sua vita: “Il mio rimpianto più grande è di avere perso con mio figlio almeno tre anni, perché forse l’ultimo è stato un po’ più di guarigione. Mi sono persa tre anni di maternità felice. Non che non abbia dato priorità a mio figlio: non ho mai pensato di lasciarlo al padre e di non prendermene cura. Ma non ho dato priorità alla sua felicità. Quando sei vittima di una dipendenza la priorità è avere la dose”.