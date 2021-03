Royal Family, grandissima sofferenza per il principe Harry: il motivo

Royal Family, il principe Harry soffre molto: a turbare questo momento non c’è solo la vicenda legata all’intervista con la moglie Meghan ma altre questioni familiari

Le vicende della Royal Family continuano a tenere banco in Inghilterra e non solo. A quanto pare però, nel cuore di Harry non ci sono solo le preoccupazioni legate al volontario allontanamento da Buckingham Palace con la moglie Meghan e le polemiche a distanza. A turbare il principe c’è anche il passato difficile, segnato inevitabilmente da un lutto troppo grande per essere metabolizzato. La perdita della madre, Lady Diana nel 1997, ha segnato definitivamente la sua vita. Proprio in questi giorni è tornato a parlarne, scrivendo una commovente lettera ai bambini in lutto per la perdita di un genitore. Una bella iniziativa in cui il duca di Sussex racconta: “Ho un buco enorme dentro di me“.

La sua lettera è inserita nella prefazione del libro “Hospital by the Hill”, un libro illustrato per i più piccoli costretti a perdere un proprio caro durante questa terribile pandemia di Covid-19.

“Se stai leggendo questo libro, è perché hai perso i tuoi genitori o una persona cara, e anche se vorrei poterti abbracciare in questo momento, spero che questa storia sia in grado di darti conforto nel sapere che non sei solo“, ha scritto Harry, secondo quanto riportato dal Town & Country Magazine.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, piove sul bagnato: arriva la clamorosa confessione

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, come sta dopo il caos di questi giorni: l’indiscrezione

Royal Family, Harry soffre ancora molto per la perdita di Lady Diana

La scomparsa della principessa Diana risale al 1997, con il fatale incidente automobilistico a Parigi. All’epoca Harry aveva solo 12 anni (ora ne ha 36) e suo fratello William 15.

“Quando ero un bambino ho perso mia madre. All’epoca non volevo crederci o accettarlo, e ha lasciato un enorme buco dentro di me”, ha scritto il principe nella prefazione del libro. “So come ti senti, e voglio assicurarti che col tempo quel buco sarà riempito con tanto amore e sostegno”.

Poi aggiunge: “Potresti sentirti solo, triste e arrabbiato. Questa sensazione passerà. E ti farò una promessa, ti sentirai meglio e più forte una volta che sarai pronto a parlare su come ti fa sentire”.

Harry ha spiegato che: “Quando un genitore va in paradiso, mi è stato detto che il loro spirito, il loro amore ei ricordi di loro non lo fanno. Sono sempre con te e puoi tenerli per sempre. Trovo che questo sia vero”.

Insomma in questo momento, al di là delle polemiche, è il momento di sentire quell’affetto che per troppi anni è mancato e che magari proprio Meghan e il piccolo Archie stanno provando a donargli.