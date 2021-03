Roma-Napoli 0-2: voti, highlights e tabellino

Nel posticipo della 28° giornata di Serie A, Napoli sorpassa la Roma in classifica con una splendida doppietta di Mertens

È Driesmania! Un’ottima prestazione della squadra di Gattuso adornata da due chicche di Dries Mertens. Due gol atipici per ‘Ciro’ uno da calcio di punizione al limite e l’altro di testa con un assist di Matteo Politano, fondamentale per la seconda rete. La dimostrazione che, con i giusti uomini, questo Napoli non è completamente da buttare. Una buona notizia per il tecnico azzurro arriva direttamente dalla panchina, Lozano è tornato in campo ed ha messo anche una ventina di minuti nelle gambe.

Roma decisamente sottotono, giallorossi scesi in campo direttamente al secondo tempo dove, con un paio di cambi, sono riusciti a dare un senso anche alla loro manovra. A nulla è servito l’approccio offensivo degli uomini di Fonseca: la partita è terminata per 0-2. Entrambe le squadre vanno negli spogliatoi con la consapevolezza di avere due settimane per riflettere sul da farsi: mancano 10 giornate alla fine ed i posti in Champions sono ridotti.

Roma-Napoli, il ritorno di Mertens: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER GUARADRE GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-NAPOLI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 3; Mancini 3.5, Cristante 4, Ibañez 5.5; Karsdorp , Lo. Pellegrini 6.5 (83′ Kumbulla sv), Diawara 4.5 (67′ Villar 6), Spinazzola 5.5; Pedro 4.5 (67′ Carles Perez 5.5), El Shaarawy 5; Dzeko 5 (67′ Borja Mayoral 5).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 7; Hysaj 7, Maksimovic 6 (86′ Manolas sv), Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6.5, Demme 7; Politano 7 (73′ Lozano 6), Zielinski 7 (73′ Elmas 6), Insigne 7.5 (86′ Bakayoko sv); Mertens 9 (66′ Osimhen 6).

MARCATORI: 27′ 34′ Mertens;

AMMONITI: 26′ Ibanez (R), 46′ Mancini (R), 47′ Zielinski (N), 59′ Diawara (R), 63′ El Shaarawy (R), 78′ Koulibaly (N), 85′ Villar (R), 90’+1′ Osimhen (N).