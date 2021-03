Roma-Napoli, streaming gratis: dove vedere il posticipo in diretta

Manca poco al big match della domenica sera tra Roma e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire il positicipo di Serie A in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il big match della 28esima giornata di Serie A, che si chiuderà con il posticipo tra Roma e Napoli. Le due squadre sono in corsa per la Champions League ed entrambe punteranno la vittoria, visto che un pareggio potrebbe favorire la fuga europea dell’Atalanta. I giallorossi vengono dalla qualificazione ai quarti di finale d’Europa League, mentre i partenopei vengono dalla vittoria in campionato contro il Milan. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre.

Partiamo dalla compagine di casa. Infatti la Roma sta vivendo un periodo di difficoltà in campionato e nell’ultimo match ha trovato una clamorosa sconfitta contro il Parma. D’altra parte prosegue l’incredibile cammino in Europa League, con i giallorossi che sono ai quarti dove affronteranno l’Ajax. Contro il Napoli mister Paulo Fonseca dovrà cercare la vittoria nonostante le assenze di Ibanez, Juan Jesus, Mkhitaryan, Bruno Peres, Smalling, Veretout e Zaniolo.

Dall’altra parte troviamo il Napoli, che dovrà fare di tutto per trovare il piazzamento in Champions League. Gennaro Gattuso abbandonerà a fine anno, ma nonostante ciò ha rinnovato il suo impegno per arrivare all’ultimo obiettivo rimasto ai partenopei. Contro i giallorossi sarà necessario vincere, per evitare la fuga dell’Atalanta. Gli azzurri dovranno cercare la vittoria nonostante le assenze di Giovanni Di Lorenzo, Ghoulam, Lobotka, Petagna e Rrahmani. Andiamo quindi a vedere dove seguire Roma-Napoli in streaming gratis.

Roma-Napoli, streaming gratis: Sky o DAZN?

Roma e Napoli si affronteranno sul palcoscenico dello Stadio Olimpico alle 20:45, per il match che chiuderà la 28esima giornata. Il posticipo sarà offerto in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.