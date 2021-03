Maria De Filippi è irrefrenabile: non era mai accaduto prima

Amata più che mai, Maria De Filippi ancora una volta si conquista l’affetto dei propri fan: risultati schiaccianti per la conduttrice

Riconfermato ancora una volta il grande affetto a Maria De Filippi e l’amore per i programmi della conduttrice. Nella serata di ieri è stata registrata una grande partenza per il serale di “Amici 20”.

Sono stati oltre 6 milioni gli italiani sintonizzati su Canale 5 e posizionati comodamente davanti al piccolo schermo. Precisamente 6.016.000 telespettatori con il 28,70% di share. L’amatissima conduttrice dopo “C’è posta per te” ha continuato a mantenere la fedeltà del suo pubblico che la segue ogni giorno sempre di più.

Risultati così alti non si sono mai registrati nella storia del talent show da sempre in onda sull’ammiraglia Mediaset. L’edizione di “Amici 19” lo scorso anno, prima che la pandemia cambiasse tutto negli studi televisivi, veniva battuta da Carlo Conti al timone de “La Corrida” in onda sulla Rai ed il venerdì sera anziché il sabato.

“Amici 20” con nuovi insegnanti e nuovi giudici sorprende tutti

Il seguitissimo talent show “Amici” di Maria De Filippi è nato nel settembre del 2001. Ogni anno il programma da la possibilità a cantanti e ballerini di coronare il proprio sogno facendo di una passione il proprio lavoro.

Sono tantissimi gli artisti che hanno visto crescere la propria popolarità grazie al programma ideato dalla De Filippi. Questo ultimo infatti è un vero trampolino di lancio per chi ama cantare e ballare.

“Amici 20” quest’anno ha sorpreso tutti con nuovi insegnanti e nuovi giudici. Difatti la conduttrice è stata affiancata dal ballerino e conduttore Stefano De Martino che nel 2009 ha partecipato al talent classificandosi primo tra i ballerini, Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino.

Il primo appuntamento del serale di “Amici” ha dunque battuto tutti tra cui “In Arte Nino” in replica su Rai 1 che ha conquistato solo il 14,1% di share con 3.576.000 spettatori sintonizzati.