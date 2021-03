Germania, lockdown fino ad aprile: l’intenzione della cancelliera Merkel

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, presenterà nella giornata di domani la sua decisione a prorogare il lockdown in Germania per arginare i contagi da Covid-19

Arriva una nuova decisione da Belino, dove la cancelliera Angela Merkel avrebbe avanzato la sua intenzione a prolungare il lockdown in Germania. La decisione emerge dalla bozza che nella giornata di domani, lunedì 22 marzo, presenterà al vertice con i rappresentanti dei Lander. Difatti saranno valutate in questa occasione le nuove misure di sicurezza da adottare per sconfiggere la pandemia da Sars.Cov-2.

La nuova proroga del lockdown in Germania entrerebbe in vigore il 28 marzo, quando era previsto il termine delle attuali restrizioni messe in campo per arginare i contagi da Covid-19, e potrebbe terminare alla fine del prossimo mese di aprile.

Il nuovo sviluppo dei contagi in Germania sembrerebbe essere molto forte

Al momento, nel documento che la cancelliera tedesca Angela Merkel presenterà domani al vertice con i rappresentanti dei Lander, non è indicata una data precisa del temine della proroga del lockdown. L’unica cosa certa è che proseguirà fino ad aprile inoltrato.

La decisione della cancelliera arriva in seguito al nuovo sviluppo della diffusione dei contagi che sembrerebbero essere molto forti. Difatti nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 13.733 nuovi contagi e 99 morti per il Covid-19. In una settimana su ogni 100mila abitanti sono 103,9 i casi riscontrati.