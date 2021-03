Elettra Lamborghini, duro sfogo: “Stategli alla larga” – FOTO

Tempi duri per Elettra Lamborghini che, esausta, ha pubblicato su Instagram un duro sfogo. La Queen del Twerk ha parlato chiaro con i suoi follower

Come noto, Elettra Lamborghini è stata positiva al Covid-19 per ben due settimane. La notizia è arrivata proprio a ridosso della sua partecipazione come opinionista a L’Isola dei Famosi. Incredula, la Queen del Twerk ha più volte ribadito il suo rigore nell’osservanza delle regole, che evidentemente non è bastato.

La cantante romagnola ne è appena uscita, ha sconfitto il virus ed ha pregato giorno e notte affinché tutto terminasse quanto prima ed al meglio. Nel suo lungo post di Instagram dove ha raccolto i momenti salienti della sua quarantena, Elettra ha scritto: “Ne sono uscita sana e salva e non l ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo”.

Elettra Lamborghini, post di liberazione dal Covid-19: “È un bastardo”

“Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%”. La prudenza non è mai troppa ed Elettra Lamborghini ne è l’esempio lampante. Oltretutto, non è solo il dolore fisico a colpirti, ma soprattutto quello mentale. “Ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia DA SOLI…le ore e i giorni non passano mai”, ha raccontato Elettra Lamborghini.

Fortunatamente, la moglie di Afrojack ne è uscita senza troppe complicazioni ed è pronta a tornare in TV insieme ad Ilary Blasi per il programma di Canale 5.