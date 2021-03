Cashback, colpo di scena: arriva la decisione di Draghi

Cashback, cambia tutto in Italia: dal Ministero del Governo arriva infatti una notizia importante. Una decisione presa direttamente da Mario Draghi.

Ridimensionamento o accantonamento totale, è questo il dubbio relativo al cashback. Ma di certo non ci sarà una terza via. Quel che è certo, infatti, è che il governo propenderà per una delle due soluzioni, senza a priori un miglioramento o addirittura una conferma dell’attuale concorso così com’è.

Cashback, Mario Draghi annulla tutto?

Ma da quel che filtra dal Ministero dell’Economia, al momento, si propenderebbe più per la seconda opzione che per la prima. Ovvero per una sospensione totale, anche perché ci sarebbe una figura ben precisa a spingere per una tale soluzione: direttamente il Premier Mario Draghi.

Il neo Presidente del Consiglio, infatti, sarebbe pronto a una mini rivoluzione con un bel po’ di cambiamenti rispetto al precedente Esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E tra le prossime manovre ci sarebbe proprio l’annullamento del cashback, una soluzione considerata irrilevante alla fine della lotta all’evasione fiscale e che inoltre pesa anche come un macigno gratuito sul bilancio dello Stato.

Motivo per cui, più che cancellare solo il supercashback, il leader politico sarebbe orientato a depennare l’intera iniziativa lanciata appena pochi mesi fa e accolta con grande entusiasmo dall’opinione pubblica. In più verrebbero depennati anche diversi bonus considerati inutili, così da dirottare tutti i soldi risparmiati a chi davvero ne ha bisogno in questo delicato periodo storico. L’interruzione del programma, se confermato, avverrebbe a luglio a conclusione del primo e – a questo punto – unico semestre.