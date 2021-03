Bonus cultura 2021, come ottenerlo e quali acquisti sono ammessi

In arrivo la versione 2021 del bonus cultura per tutti coloro che hanno compiuto diciotto anni di età: tutti i dettagli

I diciottenni sono pronti a ricevere il bonus cultura 2021, il quale è stato applaudito anche dal noto scrittore Stephen King. “Un bonus cultura! Signore e signori, questa è un’idea da Paese civilizzato!”, ha twittato . Anche quest’anno l’incentivo sarà di 500 euro per quelli che hanno compiuto 18 anni. E’ quindi a disposizione dei nati nel 2002, tra il 1° aprile ed il 31 agosto, ed andrà speso entro il 28 febbraio 2022.

Per ottenere il bonus, bisogna richiedere l’identità digitale (SPID) ed accedere tramite il sito 18app per usufruire del portafoglio digitale. Gli acquisti possono poi essere fatto formulando e stampando il buono da presentare alla cassa oppure mostrandone i dati identificativi direttamente dal proprio dispositivo

LEGGI ANCHE—> Decreto Sostegni, le misure economiche approvate dal CdM

Acquisti ammessi dal bonus cultura

Le spese ammesse riguardano cinema, musica, concerti, eventi di cultura, libri, musei, monumenti, parchi, teatro, danza, corsi e tanto altro. Per ogni acquisto non ci sono limiti di spesa, ma non è possibile comprare più di una volta uno stesso bene o servizio (più copie di un libro o più biglietti di un concerto).

LEGGI ANCHE—> Bonus bebè 2021, chi può riceverlo ed a quanto ammonta

Elenco degli acquisti ammessi: