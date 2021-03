Attacco phishing, attenzione all’anniversario-bufala di un noto marchio

In queste ore in molti stanno segnalando di un attacco phishing nascosto dietro il buono in onore dei 70° anniversario di un noto marchio di supermercati

Nelle ultime ore sta girando con insistenza il fasullo premio in onore dei 70 anni di anniversario del marchio Esselunga. In realtà si tratta di una bufala, perché dietro tutto ciò si nasconde un attacco phishing. In primis, la fondazione della società è avvenuta nel 1957 a Milano e questo vuol dire che al massimo si potrebbe celebrare il 64° anniversario. Questo è già un primo segnale evidente della truffa.

I dettagli dell’attacco phishing Esselunga

Per accedere al buono, bisogna cliccare il link di un sito (che può arrivarvi tramite sms, navigando in internet o su Whatsapp) che riporta ad un gioco. Arrivati a questo punto, avrete tre tentativi per vincere il buono. Precisiamo che l’algoritmo è stato impostato per una vittoria e due sconfitte, quindi matematicamente tutti credono di aver ottenuto il buono, meritandolo.

Successivamente, per riscuotere il ‘premio’, bisogna fornire gli estremi di venti amici e poi i propri dati personali. Tutto questo materiale sensibile verrà utilizzato a scopi di profilazione o, addirittura, per prosciugare il conto corrente della vittima. Inoltre, si corre il serio rischio di trovarsi automaticamente abbonati a dei servizi a pagamento.

Qualora ci si dovesse trovare nella condizione di chi ci è già cascato, bisogna denunciare alla Polizia Postale e bloccare eventuali conti e carte di credito. Successivamente andranno cambiate le password degli account forniti.