Alcol, l’assunzione favorisce l’autostima: lo studio

Più alcol si assume e più cresce l’autostima, c’è da crederci: lo studio arriva direttamente dall’Università di Grenoble Laurent Begue

Se avete bisogno di un carico di autostima, la prossima volta vi basterà…ubriacarvi. Una ricerca dell’Università di Grenoble Laurent Begue, ha dimostrato che maggiore è l’assunzione di alcol, più aumenta l’autostima. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of Individual Differences.

L’alcol aumenta l’autostima, i dettagli dello studio

Lo studio è stato condotto in un bar, chiedendo ad uomini e donne di valutare il grado di attrattività proprio. Successivamente alla risposta, si è passati a soffiare nell’etilometro. Da qui, la sentenza.

Nonostante un’autostima migliore, agli occhi altrui si può risultare meno attraenti e c’è il rischio maggiore di far brutte figure. Le capacità dell’alcol sono infatti quelle di rendere le persone meno lucide, quindi offuscarne le capacità di giudizio, e di farle essere più disinibite. Del resto, poi, si torna ad essere razionali ed insicuri a sbornia finita.

Insomma, se avete bisogno di una leggera spinta per far qualcosa di importante, cercatela in voi stessi e non nell’alcol. Valutate pro e contro e pensate sempre che è meglio aver rimorsi che rimpianti.