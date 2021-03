WhatsApp, registrare le chiamate in segreto adesso si può: come fare

Spunta su WhatsApp un modo per registrare le chiamate in segreto. La soluzione è semplice e pratica: andiamo a vedere come applicare il trucco.

WhatsApp, nonostante i bruschi cali di quest anno dovuti ai nuovi termini di servizio, continua ad essere l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo e da oggi si potranno registrare le chiamate. Infatti sono sempre più i trucchi presenti sull’applicazione, sia al suo interno che implementabili con applicazione di terzi. Andiamo quindi a vedere come effettuare la registrazione sia da Android che da Apple.

Partiamo subito dai device Android, dove il trucco risulta più semplice visto il multi-tasking del sistema operativo. Quindi semplicemente mentre siamo in chiamata dovremo accedere al Memo Vocale per poi far partire la registrazione. Andiamo quindi a vedere come effettuare il trucco su iOS.

Infatti, come abbiamo anticipato, su Apple si dovranno per forza scaricare le app gratuite come: Google Recorder o Cuba Call Recorder. Proprio quest’ultima applicazione è sostenuta da varie app di messaggistica come Signal, Skype 7, Skype Lite, Viber, WhatsApp, Hangouts, Facebook, IMO, WeChat, KAKAO, LINE, Slack, Telegram 6 e Messenger 6. Inoltre sempre la seconda app permette di segnalare i momenti importanti della conversazione, semplicemente scuotendo il telefono.

WhatsApp, spunta anche il trucco per messaggiarsi da soli: perchè è utile

Nelle giornate precedenti abbiamo visto non solo il trucco su WhatsApp per registrare le chiamate, ma anche per messaggiarsi da soli. Mettere in pratica questo trucco è molto semplice. Infatti basterà creare un gruppo con almeno un parente o un amico e poi succesivamente eliminarlo. Così rimarrete da soli nella chat di gruppo e potrete usare quello spazio tutto per voi.

Questo spazio potrà quindi essere utilizzato come un vero e proprio contenitore in cui inserire tutto ciò che vorrete. Inoltre lo spazio personale potrà essere utilizzato anche come promemoria. Infatti questo trucco potrebbe servirvi per conservare file, documenti, video, audio o link. Inoltre questo semplice trucchetto è a portata di link, infatti potrete accedere al vostro spazio personale in qualsiasi momento, semplicemente aprendo l’applicazione di messaggistica.