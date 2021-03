Tommaso Zorzi, arriva l’annuncio bomba che fa impazzire i fan

Tommaso Zorzi, clamoroso colpo di scena all’orizzonte? Arriva un annuncio a sorpresa che fa impazzire fan e non solo.

Continua l’ascesa totale di Tommaso Zorzi, con Mediaset che ora sta pensando a un ruolo speciale e centrale per il 25enne milanese. Una notizia confermata di recente direttamente da Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche dell’emittente, il quale ha ammesso come ci sia un intero progetto che ruota attorno all’influencer lombardo.

Tommaso Zorzi, pronto un ruolo super?

Ora bisogna solo capire cosa bolle di preciso in pentola. Anche perché si parla di un ruolo a strettissimo giro, magari già a conclusione della sua nuova esperienza all’Isola dei Famosi 2021 nelle vesti di opinionista in studio con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Un indizio bomba, nel frattempo, è arrivato dal settimanale Vero: secondo la rivista, infatti, Zorzi potrebbe approdare a ‘Domenica pomeriggio’ di Canale 5. Così il quesito sorge spontaneo: in quale ruolo, considerando anche l’ingombrante presenza di un simbolo come Barbara D’Urso?

C’è chi non esclude in un clamoroso ribaltone che, in virtù anche dei numeri purtroppo al ribasso della conduttrice, vedrebbe accantonata la donna napoletana per un incredibile colpo di scena nonché cambio generazionale. Qualcuno si aggrappa anche sulla decisione di chiudere ‘Live-Non è la d’Urso’ in virtù di uno share al ribasso. Che sia l’inizio di una tremenda staffetta in studio, a stretto giro o comunque in prospettiva?