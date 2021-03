Tennis, terremoto in diretta ad Acapulco: che paura! – VIDEO

Tennis, paura durante la semifinale dell’Atp 500 Acapulco tra Zverev e Koepfer: c’è stato un terremoto in diretta

Telecamera tremante e partita sospesa: è successo tutto in pochi istanti ad Acapulco, dove si stavano disputando le semifinali dell’Atp 500 tra Zverev e Koepfer. Un terremoto in diretta ha fatto sospendere momentaneamente la partita, nonostante i due giocatori non si fossero inizialmente accorti di quello che stava succedendo.

Per fortuna, si è trattato di una scossa di lieve entità e che non ha portato a particolari conseguenze. Dando una rapida occhiata alle immagini, però, si nota facilmente come le immagini siano mosse proprio a causa della scossa. Stupito anche il commentatore in telecronaca: “Se avete visto la telecamera muoversi durante l’ultimo punto, non si trattava di un gioco da parte del cameraman. C’è stato un mini terremoto qui!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio assalto al titolarissimo: è derby spagnolo

Tennis, terremoto in diretta: la reazione dei giocatori

Simpatica la reazione di Zverev e Koepfer nel corso del match valevole per le semifinali dell’Atp 500 di Acapulco. Dopo aver segnato un punto, il primo dei due si ferma a causa della sospensione momentanea annunciata dall’arbitro di campo. Sorpresi, i due tennisti si sono scambiati due parole increduli: “Ti sei accorto di qualcosa?” ha chiesto Zverev, e Koepfer ha risposto di no sorridendo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto il maxi scambio con Dybala: affare a un passo

La scossa che ha colpito il Messico è stata di magnitudo 5,7″, non così preoccupante da sospendere definitivamente la partita. I due giocatori hanno infatti ripreso la partita, e alla fine è stato il tedesco Zverev a vincere il match. Per lui, ora, c’à Tsitsipas ad attenderlo in finale.