Royal Family, piove sul bagnato: arriva la clamorosa confessione

La clamorosa confessione ha gettato ulteriori ombre sui rapporti all’interno della Royal Family: i dettagli della vicenda

Secondo quanto riferito dal magazine People, molto vicino a Buckingham Palace, il rapporto tra il principe Carlo ed i suoi due figli, Harry e William, sarebbe molto complicato ormai da anni. Ad aver segnato irrimediabilmente i rapporti, sarebbe stata la tragica morte di Lady Diana e tutto ciò che ne era preceduto.

Era il 1997 quando la principessa ebbe un incidente mortale a Parigi, il quale è sempre stato avvolto in un alone di mistero. Poco prima di questo tragico evento, la donna aveva ottenuto il divorzio da Carlo che a sua volta si era legato alla sua ex amante Camilla. Harry e William al tempo erano in età adolescenziale ed hanno molto sofferto la morte della madre.

“Non è un semplice rapporto padre-figlio”, avrebbe detto una fonte a People. “È il loro padre e il loro capo, e sono legati – si legge – a lui per finanziare i loro uffici e le loro vite”. Il problema attuale, però, ruoterebbe proprio attorno ai soldi: “La tensione tra il principe Carlo e i ragazzi ha sempre avuto a che fare con i soldi, perché Carlo è colui che detiene tutto il potere”. Harry, che ha lasciato la Royal Family, si è slegato da questi meccanismi ed ora dovrà auto-finanziarsi insieme a sua moglie Meghan Markle.

Royal Family, Harry in contatto con William e Carlo dopo l’intervista choc

Dopo la clamorosa intervista di Harry e Meghan ai microfoni della Cbs per Oprah Winfrey, c’è stato un contatto telefonico tra il 36enne, il padre Carlo ed il fratello William.

Secondo Gayle King, anchorwoman statunitense ed amica dei duchi di Sussex, ha raccontato che il primo contatto non sarebbe stato produttivo, ma la questione non sarebbe finita qui.