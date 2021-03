Regina Elisabetta, come sta dopo il caos di questi giorni: l’indiscrezione

Regina Elisabetta, la reazione dopo l’intervista di Harry e Meghan. Da fonti di Buckingham Palace la nonna è rimasta piuttosto delusa dall’atteggiamento del nipote

Le questioni della Royal Family continuano a tenere banco sui media internazionali. Dopo l’intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey, le reazioni a Buckingham Palace sono state piuttosto varie, tra dichiarazioni ufficiali e rumors a palazzo. William è stato l’unico a parlarne apertamente alla stampa, in una dichiarazione pubblica a margine di un evento a Londra. Molto più riservati sia il principe Carlo che la regina Elisabetta. Quest’ultima non si è espressa in modo chiaro sul caso ma secondo le voci provenienti dal quartier generale inglese ha un’idea ben precisa.

Una fonte interna del Sun rivela: “La sovrana non è arrabbiata, è semplicemente triste. D’altronde ha sempre sostenuto Harry fin da quando era piccolo, mostrandosi molto protettiva nei suoi confronti”. Insomma vista l’età sta prevalendo lo spirito da nonna protettiva più del risentimento fine a se stesso.

Regina Elisabetta, la reazione dopo l’intervista di Harry e Meghan: “E’ molto triste”

Ma la domanda che si stanno ponendo a palazzo è più ampia. Harry è davvero felice a Los Angeles? Avrà nostalgia della sua famiglia o viene condizionato dall’amore per Meghan? La moglie lo sta condizionando?

Tutti interrogativi che al momento non hanno una precisa risposta ma sollevano tante illazioni. Di certo la polemica sul razzismo, scoppiata dopo l’intervista da Oprah, verrà approfondita. La regina ha predisposto un’indagine per fare chiarezza sul tema, per capire cosa c’è dietro, restando ovviamente convinta che non ci sia alcuna forma di discriminazione in casa sua.

Quello che ne sta venendo fuori è che l’idea di una Elisabetta profondamente infuriata nei confronti di Harry e Meghan potrebbe essere sbagliata. La monarca britannica è sconsolata e triste per aver perso il rapporto con il nipote e sta pensando a cosa poter fare per coinvolgerlo nuovamente nella vita londinese. Al primo posto c’è sempre la felicità di Harry.