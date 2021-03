Netflix, novità sensazionale fa sognare gli utenti: che ritorno!

Sbarca su Netflix un’altra grandissima novità che fa sognare gli utenti. C’è un grandissimo ritorno per gli abbonati, pronti a gustarsi una nuova serie cult.

Non smette di stupire la programmazione Netflix, con la piattaforma streaming pronta a stupire i suoi abbonati con un’altra grande novità. Infatti gli utenti a breve potranno godere della nuovissima serie pronta a diventare cult, intitolata “Sky Rojo“. La serie è attesissima visto che segna il ritorno di Álex Pina, creatrice de “La Casa di Carta“, una delle serie tv più amate al mondo. La storia, ancora una volta sarà ambientata nella Spagna della regista.

Il nuovo prodotto di Pina sarà infatti ambientata nell’isola di Tenerife e si tratterà la storia di tre prostitute che riescono a scappare dal proprio sfruttatore. La protagonista sarà Gina, interpretata da Yanis Prado, che è scappata dalla sua Cuba per volare in Spagna, trovandosi a lavorare al Las Novias Club. Poi troveremo anche Wendy (Lali Esposito), che ha deciso di prostituirsi per amore di una ragazza, che però l’ha lasciata scappando con tutti i soldi che lei le aveva mandato. Poi troviamo Coral (Veronica Sanchez) biologa che non sa come sia finita a lavorare in un club di prostitute.

Le tre protagoniste scapperanno convinte di ucciso Romeo, l’uomo che per anni le ha sfruttate. In realtà però lo sfruttatore non è morto e dal letto di ospedale ordina ai suoi scagnozzi ordinerà di dare la caccia alle tre fuggitive. Da qui si svilupperò una storia che si preannuncia a dir poco avvincente.

Netflix, la novità è ‘Sky Rojo’: il grande ritorno di Alex Pina

La tanto attesa nuova creatura di Alex Pina è pronto a sbarcare su Netflix, con milioni di utenti da tutto il mondo che attendono la nuova serie dello sceneggiatore e regista spagnolo. Non mancheranno di certo i parallelismi con “La casa di carta“, infatti quello che è certo è che troveremo alcuni elementi come personaggi controversi e le figure femminili forti o tematiche come la fuga. Inoltre si continuerà sul filone della “tensione” pronto a tenere l’utente incollato allo schermo. L’unica cosa che mancheranno saranno i grandi flashback, con la serie che si annuncia più frenetica.

Alex Pina, dal trailer, ha dato l’impressione di avere già tra le mani una seconda stagione di “Sky Rojo“. Sarà però comunque una serie “fast food” pronta ad essere consumata dagli utenti. Infatti saranno lanciati 8 episodi da 25 minuti. Si cercà così di spezzare dai lunghi episodi della Casa di Carta, con un impatto più immediato e con l’azione assicurata già dal primo episodio. La serie quindi è pronta a diventare un successo ed in molti sono curiosi di vedere se Pina riuscirà a ripetere il successo mondiale de “La Casa di Carta”.