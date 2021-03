Meteo, ancora piogge e nevicate: le previsioni per il weekend

Durante questo weekend, l’inverno continuerà a condizionare il meteo, con piogge e neve anche in pianura: andiamo a vedere come cambia la situazione.

Anche gli ultimi due giorni della settimana evidenzieranno la presa dell’inverno sull’Italia. Infatti il meteo continuerà ad essere condizionato dalle piogge e dalle basse temperature, pronte a caratterizzare il weekend. Avremo una situazione abbastanza variegata con la penisola divisa in due dalle condizioni meteorologiche. Il Nord Italia continua ad godere di una certa stabilità, mentre le regioni di Centro e Sud saranno travolte da una vasta area depressionaria.

Sulle regioni settentrionali, quindi, non saranno le piogge a far notizia. Nonostante uuna situazione di stabilità, su queste regioni sarà evidenziato però uno brusco calo delle temperature. Questi saranno gli ultimi “scherzi” del mese di marzo, in attesa dell’arrivo dell’equinozio di primavera a partire da domenica. Infatti dalla prossima settimana le condizioni meteo inizieranno a migliorare su tutto il paese. Andiamo quindi a vedere come cambierà la situazione nelle prossime 24 ore.

Meteo, ancora piogge nel weekend: Italia divisa in due

Le prossime 48 ore vedremo l’Italia ancora alle prese con il freddo e le precipitazioni. Infatti il meteo continuerà ad essere caratterizzato dalle piogge in questo weekend, specialmente sulle regioni di Centro-Sud. Infatti si evidenzierà una situazione abbastanza fredda, con nevicate sulle quote collinari dell’Appennino. Situazione maggiormente serena sulle regioni settentrionali. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un clima prevalentemente soleggiato. Infatti la situazione apparirà alquanto stabile, con qualche lieve precipitazione su Emilia Romagna, centro est Prealpi e triestino. Inoltre avremo anche alcuni fiocchi di neve su nord Appennino e cuneese. Le temperature seppur rigide non subiranno ulteriori cambiamenti. Infatti i valori termici oscilleranno tra gli 8 ed i 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un netto peggioramento soprattutto per quanto riguarda le regioni medio-adriatiche ed Appennino. Infatti su queste due zone avremo piogge e nevicate a quote medio-basse. Mentre invece sulle regioni tirreniche ci sarà una giornata più stabile, con qualche lieve pioggia nelle zone interne. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi tra gli 8 ed i 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora una volta una situazione rigida nel weekend. Infatti il maltempo si diffonderà su tutto il settore, con piogge e temporali sparsi a partire dalle quote collinari. Le piogge quindi colpiranno l’intero settore per tutta la giornata. Le temperature rimarranno comunque stazionarie, con valori massime che oscilleranno dai 10 ai 14 gradi.