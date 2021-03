Fabrizio Corona, nuove pesantissime accuse: spunta un retroscena

Fabrizio Corona, le pesantissime accuse di Nina Moric: svelato un retroscena. L’ex compagna ha parlato dei momenti passati insieme e delle difficoltà vissute

E’ un momento estremamente difficile per Fabrizio Corona. Lo ha deciso la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell’ex fotografo dei Vip contro quanto stabilito lo scorso 13 ottobre dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. La richiesta del pg milanese Antonio Lamanna era stata accolta in virtù delle violazioni commesse durante la fase di affidamento concessagli per favorire il programma di recupero dalla dipendenza da cocaina.

Corona aveva già scontato 9 mesi in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018 e dovrà ora affrontarne altrettanti in prigione. I suoi tentativi di suicidio, con i graffi al volto, hanno fatto il giro del mondo, riportati su ogni organo di informazione italiano nei giorni scorsi. A quanto pare, però, non tutti hanno visto in maniera positiva il messaggio o si sono inteneriti vista la disperazione dell’uomo. Tra questi figura anche la sua ex moglie Nina Moric, con cui l’imprenditore ha un figlio, Carlos, ormai 18enne.

Fabrizio Corona, le pesantissime accuse di Nina Moric: “Lui e sua madre mi tolsero mio figlio Carlos”

La modella croata è tornata a parlare della situazione di Corona, ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in attesa della carcerazione. In un primo momento la Moric ha fatto sapere tramite il suo legale di non voler commentare la situazione, per rispetto dell’uomo ed ex marito. Ora però ha pubblicato sui social qualche ricordo dei momenti passati insieme e delle difficoltà vissute, con qualche retroscena davvero particolare.

Il commento è venuto fuori in una conversazione con un follower, con un botta e risposta sull’affidamento del figlio. Il fan sosteneva che in passato il tribunale le aveva tolto la possibilità di vederlo, incontrando però la pronta smentita della Moric. Furono infatti proprio Corona e la madre, tramite un giudice amico, a privarla di Carlos, sostiene la modella naturalizzata italiana.

Nel frattempo sulla situazione di Corona si è espresso anche l’avvocato personale Ivano Chiesa, cogliendo come spunto un post condiviso su Instagram per la festa del papà.

“Nelle scorse ore, sempre sul profilo Instagram di Corona, è apparso un post che ha ricordato che oggi è la Festa del papà. Il messaggio è finalizzato a sensibilizzare il tema della distanza. Vale a dire di quei padri e di quei figli che per cause di forza maggiore non possono abbracciarsi in questo momento“.