Fabrizio Corona, parla la mamma angosciata: “In cella può morire”

Angosciata la madre di Fabrizio Corona, dopo aver incontrato il figlio nell’ospedale Niguarda, ha chiesto che Fabrizio lasci il carcere

Dopo il ricorso presentato dall’ex paparazzo dei vips, Fabrizio Corona, respinto dalla Cassazione, arriva il messaggio intriso di dolore di una madre seriamente angosciata per le sorti del proprio figlio.

L’imprenditore catanese sotto i 50 anni, dovrà restare per altri 9 mesi in carcere così da scontare la pena iniziata in affidamento terapeutico trail febbraio e il novembre 2018. La sentenza è arrivata l’altro giorno per ordine della Prima sezione penale della Suprema Corte.

Fabrizio Corona attualmente resta ancora ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano dove ha incontrato nella giornata di ieri, venerdì 19 febbraio, la madre, Gabriella Privitera. La donna si è mostrata fortemente preoccupata per le condizioni di salute in cui versa il figlio.

La Privitera avrebbe infatti chiesto che al figlio sia data l’opportunità di lasciare il carcere. Le sue condizioni di salute lo vedrebbero seriamente a rischio. Fabrizio Corona è piantonato dalle guardie del carcere di Opera dove verrà trasferito una volta dimesso dall’ospedale Niguarda.

Fabrizio Corona e lo sciopero della fame: la madre chiede che il figlio ritorni a casa

L’imprenditore Fabrizio Corona dal suo ricovero nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano sta portando avanti lo sciopero della fame. La madre che gli ha fatto visita nella giornata di ieri, venerdì 19 marzo, si è mostrata seriamente preoccupata per il figlio.

La donna ha dichiarato al Corriere della Sera di aver trovato Fabrizio molto dimagrito dopo 8 giorni di sciopero della fame cominciato al Niguarda. Gabriella avrebbe cercato di far assumere un po’ di zuccheri al figlio ma questo ultimo non è stato collaborativo: “Non si aspettava la decisione della Cassazione. Si sente vittima di un’ingiustizia e di accanimento. Quei mesi li ha scontati”.

Corona è affetto da una malattia psichiatrica, il disturbo borderline con disturbo bipolare. Una malattia che la madre ha capito circa 15 anni fa e che nel tempo è venuta sempre più fuori portando Fabrizio a commettere eccessi e reati.