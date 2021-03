Elettra Lamborghini è a pezzi: “Voglio andare via”. Fan allarmati! – VIDEO

Elettra Lamborghini è a pezzi: ecco quanto ammesso proprio in queste ore dalla celebre e bellissima artista.

Momento delicatissimo per Elettra Lamborghini, che recentemente è risultata positiva al Covid-19 ed ha perso il suo adorato cane. La celebre e bellissima artista, che quest’anno è opinionista a L’Isola dei Famosi, sarà costretta ancora una volta a intervenire in video perché è ancora positiva. Lo ha annunciato proprio lei in questi minuti su Instagram attraverso delle Storie in cui esprime tutta la propria delusione per quello che sta accadendo ultimamente.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Paolo Bonolis, duro colpo per il famoso conduttore: che mazzata!

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, duro comunicato: rischia l’espulsione?

Elettra Lamborghini, momento delicato: il racconto su Instagram

Ecco le parole rilasciate da Elettra Lamborghini: “Ieri ho pianto tutto il giorno, quando mi hanno detto che ero ancora positiva. Tra il fatto che ho perso il cane e quello che sono qui sola come un cane, sono crollata. Mi sono messa a piangere come una disperata proprio perché sono sola. Non è bella stare da soli. Stamattina ho cercato di tirarmi un attimo su e contattato le dovute persone, sto andando a fare un tampone adesso e lunedì ne ho un altro. Ragazzi, speriamo bene. Tra le altre cose, ho anche finito le medicine da prendere. Stranissima questa cosa, era praticamente impossibile che io prendessi il virus. Intanto, continuo a mangiare ma perdo peso, sicuramente è a causa del Covid. Sogno ancora di notte il mio cane, è stato bruttissimo. Voglio andare via da qua, voglio veramente andare via da qua”.