Decreto Sostegni, le misure economiche approvate dal CdM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni nella serata di ieri: andiamo a vedere quali sono tutte le misure ufficiali contenute all’interno del documento

Ieri, in tarda serata, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni. Diverse sono le misure che andranno a supportare la difficile situazione che vivono imprese ed operatori economici. Sono stati stanziati in questo caso ben 32 miliardi di euro.

E’ previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che svolgono lavori d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali e del terzo settore. In tal caso, sono previsti 11 miliardi di euro. La richiesta d’indennità potrà essere presentata da coloro che, tra il 2019 ed il 2020, hanno subito almeno una perdita di fatturato del 30% minimo. Sono ammesse imprese che ricavano fino a 10 milioni di euro (prima il limite era a 5).

Decreto Sostegni, prorogato il blocco dei licenziamenti

Per le attività di impresa di alcuni settori, è previsto un fondo del turismo invernale. Poi, l’aumento da 1 ad 1,25 miliardi dello stanziamento per il fondo per l’esonero dai contributi previdenziali. Sarà prorogata la sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Prorogati il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 e la cassa integrazione guadagni. Rifinanziato, per 400 milioni di euro, del fondo sociale per occupazione formazione.

Ci sarà un’indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali ed a tempo determinato. Per i lavoratori sportivi, invece, previsto un bonus di importo variabile tra 1.200 e 3.600 euro. Il Reddito di Cittadinanza verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro. Rinnovato per altre tre mensilità il Reddito di emergenza, per il quale verrà ampliati i beneficiari.