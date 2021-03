Calciomercato Milan, pronti tre colpi Champions: le mosse di Maldini

Calciomercato Milan | Maldini ha pronti tre colpi per la prossima stagione: Maldini e Massara sono al lavoro per rinforzare il club

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha pronti tre colpi per la prossima stagione. Maldini e Massara stanno lavorando in chiave della partecipazione in Champions che, però, non è tanto sicura come qualche mese fa. I rossoneri, infatti, nelle ultime settimane si sono fatti rimontare diversi punti dalle concorrenti. Ad ogni modo, la dirigenza starebbe studiando due profili: Vlahovic della Fiorentina e Vlasic del CSKA Mosca. Il terzo colpo riguarderebbe il riscatto di Tomori dal Chelsea. Il centrale sta facendo molto bene in prestito, ma la cifra pattuita a gennaio per rendere il trasferimento definitivo, è di 28 milioni. Maldini tenterà di trattare per chiudere a meno di 20 milioni. Ad ogni modo, al momento è tutto molto prematuro e nei prossimi mesi ci saranno diversi sviluppi.

Calciomercato Milan, addio ad un pezzo pregiato in estate?

Il Milan, a quanto pare, sarebbe pronto a far di tutto per risolvere con successo tutti i rinnovi in scadenza a giugno e nel 2022. Nonostante ciò, dopo il prolungamento potrebbe comunque partire uno dei pezzi pregiati. Stiamo parlando dei vari Kessié, Calabria, Calhanoglu e Donnarumma.

Gli ultimi due sono quelli con più riflettori puntati addosso. Il primo piace in Bundesliga, ma anche in Premier ed ha un valore di 50 milioni. Il secondo, invece, ne vale circa 60 ed ha mezza Europa pronta ad accaparrarselo.