Calciomercato Juventus, pronto il maxi scambio con Dybala: affare a un passo. Paratici sta lavorando alla sistemazione dell’attaccante argentino che non ha rinnovato il contratto

La stagione di Paulo Dybala è stato un assoluto fallimento. Dopo aver trascinato la Juventus nel 2019/2020, risultando il miglior giocatore bianconero nell’era Sarri (17 gol stagionali), quest’anno è caduto in disgrazia. La ripresa dal Covid è risultata più complicata del previsto, abbinata a moltissimi problemi fisici, ultimo quello al legamento collaterale del ginocchio. Dopo diversi controlli medici in Spagna, ora il suo ritorno sembra finalmente vicino. E’ stata scelta la terapia conservativa che fino a questo momento non ha dato i risultati sperati. Pirlo ha dichiarato di poterlo avere a disposizione dopo la sosta per le nazionali, nella speranza di avere un asso nella manica per questo finale di stagione.

Il problema di Dybala a Torino, però, non è solo fisico. Si continua a parlare infatti di contratto, in scadenza nel 2022. Non avendo trovato un accordo in questi mesi, diventa sempre più probabile una separazione alla fine dell’anno.

Calciomercato Juventus, pronto il maxi scambio con Dybala: in arrivo Kang-in Lee

Paratici sta lavorando da tempo alla sostituzione di Dybala e sembra aver trovato la destinazione giusta per l’argentino. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘El Gol Digital’, la Juventus ha messo le mani sul giovane talento coreano Kang-In Lee. Il 20enne trequartista è paragonato in patria al più gettonato Son del Tottenham e potrebbe diventare davvero un crack nei prossimi anni. Il funambolo asiatico va in scadenza anche lui tra un anno e quindi potrebbe essere inserito in un maxi scambio con i bianconeri. La Vecchia Signora è pronta ad accettare la contropartita, chiedendo però al Valencia un cospicuo conguaglio, da investire sugli altri ruoli da rinforzare. La valutazione dei cartellini ovviamente non coincide, vista la carriera e l’età dei due: la ‘Joya’ vale circa 70 milioni, mentre Lee al massimo 20. Ci sarebbe quindi da aggiungere un assegno di circa 50 milioni che potrebbe essere fornito dalla nuova società. I valenciani, infatti, stanno per vivere un altro cambio di proprietà, risolvendo definitivamente i problemi finanziari attuali e potendosi permettere investimenti importanti. Dybala sarebbe proprio il regalo ai tifosi del nuovo corso. A breve sono attese novità.