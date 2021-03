Calciomercato Inter, doppio assalto al titolarissimo: è derby spagnolo

Calciomercato Inter, sirene spagnole per un titolarissimo di Conte. Possibile assalto già nelle prossime settimane

L’Inter si prepara a vivere la parte più intensa e delicata della sua stagione. Il primo posto in classifica sembra ormai consolidato, ma un calo di concentrazione potrebbe far tornare in piena corsa le inseguitrici. È per questo motivo che il tecnico Antonio Conte sta cercando di tenere alta la tensione, per raggiungere e agguantare il grande obiettivo finale: lo Scudetto.

Parlando non di campo, ci sono i soliti problemi a livello societario che continuano a tener banco. Suning ha l’obbligo di vendere, ma al momento manca ancora l’offerta giusta. Intanto, ci sono le prime sirene spagnole per un titolarissimo dei nerazzurri, che potrebbe partire già nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter, Siviglia e Betis su Brozovic: le ultime

Siviglia e Betis forti su Marcelo Brozovic: è questa l’ultima indiscrezione lanciata da Fichajes.net, secondo cui nella prossima sessione di calciomercato potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato. Il croato andrà in scadenza con l’Inter nel giugno 2022, e non sono ancora iniziati i discorsi relativi al rinnovo contrattuale. Sia Lopetegui che Pellegrini sono rimasti folgorati dalle prestazioni del titolarissimo di Conte, e potrebbero avanzare la prima offerta ufficiale già nelle prossime settimane.

Difficilmente il club milanese si libererà a cuor leggero del giocatore, e servirà quindi un’offerta monstre. Considerate le difficoltà a livello societario e l’eventuale perdita a zero del giocatore l’anno prossimo, potrebbe essere presa in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Arriveranno sicuramente aggiornamenti in questo senso già nelle prossime settimane.