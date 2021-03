Whatsapp e Instagram down, le app di messaggistica ko: utenti nel panico

Whatsapp e Instagram down, le app di messaggistica sono andate improvvisamente in tilt attorno alle 18.30 di questa sera

WhatsApp e Instagram down in tutta Italia: è successo attorno alle 18.30 di questa sera e il problema perdura in tutta Italia mandando nel panico milioni di utenti. Sono infatti moltissimi quelli che ormai comunicano attraverso questo sistema di messaggistica.

Chiunque stia provando a caricare nuovi post su Instragram vede che il sistema si blocca o che al massimo fa uscire la scritta “impossibile aggiornare il feed“. Invece su WhatsApp c’è l’icona dell’orologio che gira senza consegnare il messaggio.

