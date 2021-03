WhatsApp festeggia la Festa del Papà: migliori immagini e video da inviare

Venerdì speciale per ogni papà con WhatsApp che ci aiuterù a celebrare la loro festa. Andiamo a vedere le migliori immagini e video da inviare in chat.

Il 19 marzo è uno dei giorni migliori per i papà di tutto il mondo, visto che in questa giornata si celebra la loro festa e quale modo migliore di fare degli auguri, se non su WhatsApp. Infatti, specialmente per chi oramai ha lasciato la propria abitazione, è difficile fare gli auguri da vicino gli auguri al proprio padre, a causa della pandemia. Così ci viene in aiuto proprio l’app di messaggistica più famosa al mondo. Non solo immagini, ma anche video da inviare per fare felice il proprio genitore. Partiamo subito da cinque immagini da inviare.

WhatsApp, festa del papà: le migliori 5 immagini da inviare

Partiamo subito da una delle immagini più condivise sul web, che meglio rappresenta il papà come un supereroe. Infatti questa immagine è una delle più condivise, con il padre nelle vesti di supereroe accompagnato dal figlio in spalle.

Rimanendo sul tema di papà super-eroe, possiamo trovare un’altra immagine che ritrae un padre in stile cartoon, nelle vesti di super-eroe. Al suo fianco poi troviamo la scritta “Happy Fater’s Day“, appunto in inglese “Buona Festa del papà“.

Infine troviamo un’ultima immagine riguardante il tema del papà visto come super-eroe. Infatti c’è rappresentato un padre cartoonizzato, con il proprio figlio sulle spalle. Andiamo quindi a vedere i migliori video da inviare sull’app di messaggistica.

Festa del papà, i migliori video da inviare: tre idee fantasiose per fare gli auguri

Partiamo subito da uno dei più grandi successi degli ultimi anni, la hit di Luciano Ligabue, “Per Sempre“. La rockstar italiana, infatti, ha dedicato questa canzone al padre che seppur lo ha educato con modi duri, ha sempre cercato di proteggerlo.

Per i papà amanti della musica internazionale, invece, troviamo uno dei grandi succesi di Eric Clapton, stiamo parlando della canzone “My Fater’s Eyes“. La canzone, infatti, è dedicata al padre perso nel 1985.

Infine troviamo uno dei testi più belli di Cesare Cremonini, una canzone dedicata ai propri genitori ed in particolare al padre. Con questa canzone la pop-star ha cercato di esprimere i propri sentimenti nei confronti del padre attraverso un testo profondo.