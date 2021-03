Sorteggio Europa League, c’è l’avversaria della Roma: tutte le sfide

È iniziato alle ore 13 il sorteggio per i quarti di finale dell’Europa League. Unica italiana rimasta la Roma, che ha la sua avversaria

Stagione europea amara per le italiane. Dopo gli sfortunati ottavi di finale di Champions League, ieri sera anche il Milan si è dovuto arrendere in Europa League contro il Manchester United. L’unica rimasta è la Roma di Fonseca, forte di 8 vittorie su 10 nella competizione e del capocannoniere Borja Mayoral.

Tra le principali avversarie per il titolo, ci sono sicuramente le due inglesi: i Red Devils e l’Arsenal di Arteta. Preoccupano anche l’Ajax – che continua ad incantare col suo bel calcio – e il Villareal. Ciò detto, ecco tutte le sfide dei quarti di finali sorteggiate poco fa direttamente da Nyon.

Sorteggio Europa League, c’è l’Ajax per la Roma

Si è concluso pochi istanti fa il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Il Granada sfiderà proprio il Manchester United di Solskjaer, che solamente ieri ha avuto la meglio a San Siro contro il Milan. Fortuna anche per l’Arsenal, che sfiderà lo Slavia Praga nella doppia sfida che varrà le semifinali della competizione. Per la Roma ci saranno gli arcieri dell’Ajax.

Si tratterà di un incontro andata e ritorno parecchio temibile per la squadra di Fonseca, che si ritroverà ad affrontare una delle squadre che meglio gioca in tutta la competizione. Chiude il tabellone il Villareal, che sfiderà gli scozzesi del Rangers. Passando al tipo di tabellone, per i giallorossi – in caso di passaggio del turno – ci sarà la vincente di Manchester United-Granada.