Sorteggio Champions League, che sfide ai quarti di finale

A Nyon sono stati fatti i sorteggi di Champions League per i quarti di finale: nessuna italiana in gara, ma le sfide sono eccezionali

Non accadeva da 7 anni che, almeno una squadra italiana, non accedesse ai quarti di finale di Champions League. Lazio, Juventus e Atalanta, nonostante abbiano passato i gironi, non sono riuscite a passare agli ottavi di finale. Nelle urne dei sorteggi, dunque, ci sono tre formazioni inglesi Liverpool, Chelsea e Manchester City, due tedesche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, una spagnola Real Madrid, una francese PSG e una portoghese Porto.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato, clamorosa panchina per Spalletti: le ultimissime



Il sorteggio, cominciato alle 12:00 su SkySport è per stabilire le sfide di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League che si terranno rispettivamente, il il 6 e 7 aprile ed il ritorno 13 e 14 aprile. Fondamentale il passaggio di questo turno per poi sperare in una finale prevista per il 29 maggio ad Istanbul.

Champions League, i sorteggi: sfide eccezionali

Manchester City-Borussia Dortmund

Porto-Chelsea

Bayern Monaco-PSG

Real Madrid-Liverpool