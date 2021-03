Royal Family, durissime accuse: adesso la tensione è alle stelle!

Royal Family, William contro Harry: la dura accusa al fratello. Dopo le smentite sulla vicenda del razzismo ora il primogenito di Carlo lancia un’altra frecciata

Le vicende della Royal Family continuano ad avere una risonanza internazionale e più si cerca di tenerle nascoste e più rimbalzano all’esterno di Buckingham Palace. Il tentativo dei Windsor di mantenere la riservatezza su questa storia sta miseramente fallendo, creando non poco scompiglio a livello mediatico. A finire sotto la luce dei riflettori, dopo Meghan, è Harry. In particolar modo ad essere attenzionato è il suo rapporto con il fratello William. Il primogenito era stato in un primo momento l’unico della famiglia reale a commentare le accuse provenienti dall’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. In una dichiarazioni pubblica aveva smentito ogni forma di razzismo e discriminazione a palazzo, respingendo al mittente anche le illazioni della duchessa del Sussex.

Royal Family, William contro Harry: “Teme che ogni conversazione privata finisca in Tv”

A creare nuovo scalpore ci ha pensato poi la celebre giornalista Gayle King, amica sia di Oprah Winfrey che di Meghan Markle. La giornalista televisiva si era lasciata scappare la notizia di un colloquio tra Harry e William, commentandolo anche come “piuttosto infruttuoso”. Uno spiffero che a quanto pare non deve essere andato giù a Buckingham Palace, visto la volontà di mantenere privata la questione.

Un fondo di verità c’è però nelle considerazione della King, visto che una fonte reale ha commentato al Daily Mail dicendo che “Harry non nutre fiducia nella famiglia”. Nella fattispecie si fa riferimento al rapporto e alla conversazione con il fratello: “Teme che ogni discussione privata possa finire in Tv”.

A creare ancora più gelo è anche la situazione familiare dei Windsor, con le condizioni del principe Filippo sempre critiche. Come riferito da Gayle King, la messa in onda dell’intervista ad Oprah poteva anche essere rinvitata qualora le condizioni del principe fossero precipitate. Di sicuro a Londra, visti i pensieri sullo stato di salute del marito della Regina Elisabetta, avrebbero fatto volentieri a meno di altri grattacapi e questo non può di certo aver migliorato ai loro occhi la figura della Markle.