Pierpaolo Petrelli-Giulia Salemi, fantastico annuncio: fan impazziti

Pierpaolo Petrelli intervistato da Radio Smeraldo ha dato l’annuncio indiretta che riguarda la sua vita con Giulia Salemi

Pierpaolo Petrelli è stato intervistato da Radio Smeraldo dove, tra le altre cose, ha confessato: “A me Giulia ha colpito molto esteticamente, ma di più la sua umanità, mi fa impazzire. Il nostro è un amore pazzesco. Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di avere vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero”.

Dopo la separazione dalla mamma di suo figlio, Pierpaolo ha perso la speranza nell’amore, successivamente ritrovata con l’ingresso di Giulia in casa: “Presto andremo a convivere”, una convivenza che è stata già provata per tutta la durata del programma cui hanno preso parte insieme.

Pierpaolo Petrelli-Giulia Salemi: il percorso all’interno della casa

All’interno dell’intervista, il modello di Potenza ha parlato anche dell’orgoglio per sé stesso e per quanto è riuscito a fare e farà ancora. “Stiamo scrivendo un pezzo raggaeton che, speriamo, possa essere ballato sulle spiagge quest’estate”. Progetti su progetti, il sogno di diventare uno speaker radiofonico e di avere un programma tutto suo insieme all’amata Giulia. Non è tutto: Pierpaolo ha raccontato anche di quando gli è stata data la notizia del prolungamento del programma.

“Avevo firmato per 22 puntate, ne ho fatte il doppio, non potevo mai immaginarlo. Quando ci hanno comunicato del prolungamento il primo pensiero è stato mio figlio, così ho chiamato la madre e ho fatto una videochiamata“, ha raccontato durante l’intervista, “gli ho detto che se lui avesse avuto bisogno di me, sarei tornato a casa senza pensarci”.