Netflix cambia tutto: la nuova interfaccia fa felici gli utenti

Continuano ad arrivare numerosi aggiornamenti per ciò che riguarda Netflix. Oltre ai tantissimi film e serie TV che stanno venendo aggiunti di volta in volta sul catalogo della piattaforma, gli sviluppatori si stanno anche concentrando sul funzionamento di app e sito, così da fornire un’esperienza sempre più completa e affidabile.

Sono già tante le funzionalità aggiuntive aggiunte nel corso del 2021, ma le novità non sono certamente finite qui. Come annunciato a più riprese, infatti, Netflix ha in serbo un cambio nell’interfaccia che andrà a rendere alcune azioni più rapide ed intuitive. Nello specifico, cambia il tradizionale modo di scegliere la lingua audio e i sottotitoli di un film o serie TV. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Netflix, cambia l’interfaccia: tutti i dettagli

Con un nuovo aggiornamento, Netflix cambia ancora una volta la propria interfaccia e ascolta le richieste degli utenti. È infatti abitudine degli abbonati decidere in quale lingua vedere un film o una serie TV, così come succede anche per i sottotitoli. A breve, un update renderà ancor più intuitivo il cambio di lingua e sottotitoli, direttamente durante la visione.

Non sarà più necessario andare in un sottomenu specifico per fare tutto questo. Schiacciando un pulsante qualsiasi del telecomando, infatti, spunterà in basso la possibilità di cambiare lingua. Una scelta dettata dalle numerose richieste degli utenti, che più volte hanno richiesto un update di questo tipo alla piattaforma streaming. La novità dovrebbe arrivare per tutti nelle prossime settimane.