Morgan ha ricevuto un attacco sui social da un ex concorrente del GF Vip. Il contenuto del messaggio è velenosissimo.

Oggi, venerdì 19 marzo è la Festa del Papà. Tantissime persone, vip e non, sui social hanno condiviso le foto dei propri genitori accompagnando a queste dei ricordi commoventi. Alcuni hanno perduto il padre, altri ce l’hanno ancora, mentre per altri è come se non esistesse affatto.

A quest’ultimo esempio si ricollega il messaggio di Jessica Mazzoli, che su Instagram ha dato contro il suo ex compagno e padre di sua figlia: Morgan. Lara è nata il 28 dicembre 2012 e dopo la rottura, Jessica ha più volte accusato l’artista di essere un padre assente e di non essersi mai preso cura della figlia. Oggi, con delle parole al veleno è tornata ad accusare il suo ex.

Morgan, accuse pesanti contro l’artista: caos sul web – FOTO

“Grazie per non esserci stato quando sono nata – così inizia il lungo messaggio di Jessica Mazzoli -. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi, grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la mia prima parole. Grazie per non esserci stato quando non stavo bene, grazie per non esserci stato a nessun compleanno, grazie per non esserci stato a nessun Natale. Quando i miei compagni fanno la letterina per la Festa del … , parola che io non ho avuto occasione di pronunciare, faccio l’imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente”.

Le parole della Mazzoli descrivono un rapporto a dir poco inesistente. Più e più volte la cantante sarda ha parlato in questi toni del padre di sua figlia, ma negli ultimi tempi la situazione sembrava essere migliorata.

“Comunque ti dico grazie perché nonostante tutto questo esisto, vivo, mi muovo e sono felice”, ha concluso Jessica. Al momento, Morgan non ha ancora replicato alle accuse.