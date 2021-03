Jurgen Klopp ha spiazzato tutti. L’allenatore del Liverpool ha deciso di seguire le orme di Massimiliano Allegri.

Il Liverpool nonostante una stagione che non passerà alla storia come una delle migliori perché contrassegnata da alti e bassi, affronterà ai quarti di finale di Champions League un Real Madrid che non vive un periodo migliore del suo.

In campionato i Reds sono in piena lotta per un posto in Champions League e nella competizione europea vorranno riscattarsi vendicandosi della finale persa qualche anno fa proprio contro i Blancos. Ma aldilà dei risultati a far riflettere sono state le dichiarazioni di Jurgen Klopp.

Klopp fa chiarezza, il futuro è già scritto: seguirà le orme di Allegri

Il tecnico tedesco ex Borussia Dortmund ai microfoni del quotidiano nazionale Bild ha rivelato i suoi progetti futuri. Klopp sa benissimo cosa fare quando terminerà la sua esperienza con il Liverpool: seguirà le orme di Massimiliano Allegri.

Jurgen Klopp ha annunciato che al termine del contratto con il Liverpool, prenderà un anno sabbatico. “Nessuno mi deve chiamare dopo 4-6 mesi, perché io non tornerò subito ad allenare“.

Il suo contratto con i Reds scadrà il 2024, ma la sua permanenza potrebbe esser messa in dubbio già dal termine di questa stagione visti gli scarsi risultati ottenuti in Premier League. Intanto si vocifera di un suo arrivo sulla panchina della Germania e lui smentisce tutto. “Sono al Liverpool da 6 anni e all’interno della società ci fidiamo tutti l’uno con l’altro. Ora non è il momento per la panchina della Germania“.