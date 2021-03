Isola dei Famosi, duro colpo per Ilary Blasi: cos’è successo

Dati per niente incoraggianti per l’Isola dei Famosi: un duro colpo per Ilary Blasi ed il suo team, riusciranno a riprendersi?

I dati Auditel parlano chiaro: ieri l’Isola dei Famosi ha raccolto davanti alla TV 3.047.000 telespettatori, con il 17,88% di share. Se la matematica non è un’opinione, rispetto a lunedì – quindi appena 3 giorni fa – Ilary Blasi ed il suo team hanno perso circa 600.000 di spettatori ed il 4% di share. Il risveglio di martedì, dopo l’esordio in TV del programma, aveva regalato buoni dati: 3.602.000 telespettatori con il 21.7% share.

C’è da ammettere che, tra Rai 1 e TV8 c’è stata molta concorrenza per il programma: sul primo canale c’è stata la fiction Carosello Carosone che ha appassionato 5.518.000 spettatori pari al 22.9%; su TV8, invece, sono andati in scena gli ottavi di finale di Europa League tra Milan e Manchester United – con una sconfitta per i rossoneri e conseguente uscita dalla competizione – che ha attratto 1.488.000 spettatori con il 5.6% di share.

L’Isola dei Famosi funziona o no? L’opinione pubblica

Ragazzi, c’ho provato: ho guardato un po’ la puntata ma è una noia mortale.

Poi Rosolino è proprio negato. Quando parla non si capisce NULLA e non riesce nemmeno ad interagire con Ilary… 😐 #isola Pubblicato da Trash Tv su Giovedì 18 marzo 2021

Una grossa fetta dei telespettatori condividono un pensiero: quest’anno il reality show è un po’ noioso. Dall’altra parte dei social invece, ed in particolare modo su Twitter, c’è un plebiscito di utenti che acclamano il programma ed in particolare la conduttrice che con il suo spiccato brio dà lucentezza a L’Isola dei Famosi.

