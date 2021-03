Elenoire Ferruzzi, dramma Covid: “Ossigeno fisso, aiutatemi”

Dramma per Elenoire Ferruzzi, la concorrente del GF Vip che lotta contro il Covid. La showgirl ha chiesto aiuto e sta ricevendo supporto con l’ossigeno.

Dramma per Elenoire Ferruzzi che si trova ad affrontare un’infezione da Covid-19 molto aggressiva. L’icona del mondo LGBT, con un lungo posto sui propri profili social, ha raccontato la sua battaglia contro il virus, che ha attaccato il suo sistema immunitario. Così attraverso queste piattaforme, Elenoire ha chiesto ai suoi followers di starle vicino.

Ovviamente l’appello è stato accolto dal grande calore dei suoi followers. Infatti sono diversi i messaggi di sostegno arrivati sia su Instagram che su Twitter. Tra i messaggi di auguri di pronta guarigione troviamo anche volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Andiamo quindi a vedere il messaggio pubblicato sui social da parte della showgirl.

Elenoire Ferruzzi, la sua lotta contro il Covid: “Ho bisogno di voi adesso”

Elenoire Ferruzzi ha così pubblicato un lunghissimo messaggio in cui annuncia: “Ho trovato ora un attimo di lucidità, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo“.

Ma non solo, infatti, la showgirl ha continuato affermando di essere stata anche ricoverata con ossigeno fisso a causa dell’intaccamento dei polmoni. Ferruzzi ha poi continuato chiedendo il supporto dei propri fan, chiedendo però di non chiamarla, nè di mandarle messaggi su WhatsApp visto che è debole e non ha molte forze. Inoltre la showgirl ha poi ricevuto il sostegno di dverse celebrità del mondo dello spettacolo.

La prima a inviarle un messaggio è la cantante Paola Iezzi che afferma: “Amore tieni duro e non preoccuparti. Tutto andrà bene concentrati sulla tua forza che è tanta e nn ti abbattere. Cerca di stare sempre tranquilla. Combatti perché tu sei una che combatte! Forza ti aspettiamo presto a casa! Un abbraccio virtuale enorme“. Infine, un altro messaggio di affetto è arrivato da Giada De Blanck che ha scritto: “Ti sono davvero vicina, devi farti forza! Ricorda che noi siamo tutti con te e che sei una vera guerriera“.