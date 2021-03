Covid-19, annuncio importante di Diletta Leotta – FOTO

Covid-19, arriva un importante annuncio di Diletta Leotta. Messaggio di stima e di appoggio da parte dei suoi fan.

Diletta Leotta ci mette la faccia e prende posizione. In un periodo estremamente delicato sul fronte vaccini tra paura e disinformazione, la giornalista di DAZN ha lanciato un messaggio importantissimo attraverso il proprio canale Instagram. “Io non ho paura! Quando sarà il mio turno mi vaccinerò con qualsiasi vaccino approvato dall’Ema e dall’Aifa”: è questo, infatti, il messaggio postato attraverso una ‘storia’.

Diletta Leotta, messaggio importante sui vaccini

Si tratta di un messaggio importantissimo considerando l’impatto mediatico della catanese e il suo bacino di utenza pari a 7.6 milioni di followers. Un annuncio che potrebbe veicolare efficacemente un messaggio di speranza dopo la recente paura con AstraZeneca.

Non è un mistero, infatti, che ora il Governo stia pensando anche a figure autorevoli come Valentina Vezzali e Francesco Totti per fare da sponsor a una campagna vaccinale che ha perso un po’ di credibilità dopo le ultime vicende. La notizia di morti legate probabilmente al medicinale, del resto, ha scatenato il panico con tantissime persone che ormai già da giorni disertano l’appuntamento in cui era prevista l’iniezione.