Calciomercato Napoli, il futuro di Rino Gattuso sulla panchina sembra segnato e oggi è spuntato un nome clamoroso a sorpresa



Il presente è di Rino Gattuso che domenica sera avrà un altro match delicato contro la Roma che vale una fetta della prossima Champions League. Ma il futuro sulla panchina del Napoli sarà di un altro allenatore. Il rinnovo con l’ex centrocampista del Milan non è ancora arrivato, non arriverà mai e il Napoli sta già sondando altre piste. Ma l’ultima spuntata oggi è davvero clamorosa e porta a Simone Inzaghi.

Un nome a sorpresa, sdoganato da Tuttomercatoweb.com che ha lanciato questa ipotesi suggestiva ma assolutamente praticabile. Inzaghi, esattamente come Gattuso, ha un contratto in scadenza con la Lazio e nonostante le rassicurazioni del club sulla volontà di proseguire insieme, per ora nessuno si è seduto al tavolo.

Così il Napoli è pronto per approfittarne con un’offerta quasi irrinunciabile. Sul piatto, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe un contratto triennale da quasi 4 milioni a stagione con la possibilità di aprire un nuovo ciclo importante sotto il Vesuvio. Una proposta che sarebbe in grado di modificare i piani del Napoli ma anche quelli della Lazio, costretta a quel punto a virare su un nuovo allenatore.

Panchina del Napoli, molti nomi per il dopo Gattuso ma c’è una suggestione che cresce giorno dopo giorno

Fino ad oggi in realtà sono stati molti i nomi accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ritorni suggestivi come quelli di Rafa Benitez e Maurizio Sarri, ma anche ipotesi alternative che vanno da Paulo Fonseca ad allenatori emergenti come De Zerbi, Juric oppure Italiano.

C’è però un nome di mettere d’accordo tutti e di fare saltare il banco: è quello di Massimiliano Allegri che continuare ad apparire come convitato di pietra in casa Napoli. Domenica sera l’ex allenatore bianconero sarà ospite a Sky Sport dopo Roma-Napoli nella trasmissione Sky Calcio Club che arriverà subito dopo il match.

E dell’ex tecnico juventino ha parlato oggi anche uno che lo conosce bene, il suo mentore Giovanni Galeone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ha un buon rapporto con il presidente De Laurentiis, so che si sente spesso con lui. In caso di Champions potrebbe essere una buona ipotesi per lui e la squadra partenopea”.