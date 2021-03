Calciomercato Milan, rinnovo in bilico: il giocatore può partire

Calciomercato Milan, continua a tenere banco la questione rinnovi di contratto. Un giocatore apre all’addio

Ieri sera si è conclusa in maniera amara la stagione europea del Milan. Dopo 180 minuti di altissimo livello contro il Manchester United, gli uomini di Pioli hanno dovuto abbandonare l’Europa League a causa di alcune disattenzioni difensive di troppo. Complici le tante assenze, i rossoneri non sono stati abbastanza incisivi sotto porta e hanno pagato cara la giocata del fuoriclasse Pogba.

Intanto, è tempo di pensare al match di domenica contro la Fiorentina. Per la società, ci sono altre gatte da pelare però. Continua infatti a tenere banco la questione rinnovi di contratto, con Donnarumma e Calhanoglu in scadenza il prossimo giugno e Kessié l’anno prossimo. Ecco tutte le ultime novità, con un giocatore che ha aperto alla cessione.

Calciomercato Milan, Calhanoglu tentato dallo United

Continua il tira e molla tra il Milan e Calhanoglu. Il turco andrà in scadenza al termine della stagione e – in caso di mancato rinnovo di contratto – potrà accasarsi in un altro club a parametro zero già nella prossima sessione di calciomercato. L’offerta di Maldini e Massara rimane di 3,5 milioni di euro all’anno più bonus, mentre il turco ne chiede almeno 4,5/5 bonus compresi. In attesa che le due parti si vengano incontro e arrivino ad un accordo, però, ci sono altri club che non stanno di certo rimanendo a guardare.

Uno di questi è proprio il Manchester United, che ha affrontato ieri sera i rossoneri e che potrebbe mettere sul piatto un ingaggio importante per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Bayer Leverkuen. Come riferisce Calciomercato.it, nei mesi scorsi anche il Napoli aveva fatto un tentativo, e chissà che non possa tornare a farsi sentire già nelle prossime settimane.