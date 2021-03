Calciomercato Juventus, blitz a Londra: doppio colpo da urlo

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, in vista della prossima stagione. Dopo la deludente stagione, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto.

La stagione 2020-21 non è stata di certo esaltante per la Juventus, che è uscita agli ottavi di Champions League e adesso è attualmente in gioco solamente per la conquista del campioanto e della Coppa Italia. Per quanto riguarda il discorso scudetto, però, i bianconeri dovranno recuperare ben dieci punti dall’Inter capolista. Così al moemento il decimo scudetto consecutivo sembra più un miraggio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato, clamorosa panchina per Spalletti: le ultimissime

I dirigenti della Vecchia Signora, Pavel Nedved ed il Ds Fabio Paratici, sono già al lavoro per la prossima stagione. Si cercherà un cambio generazionale completo, acquistando però anche giocatori nel pieno della propria carriera. Un’operazione per giugno potrebbe concludersi nei prossimi giorni, con i due dirigenti in volo per Londra. Si andrà quindi nella sede del Chelsea per trattare due giocatori, andiamo a vedere chi sono i due obiettivi bianconeri.

Calciomercato Juventus, nel mirino Jorginho ed Emerson Palmieri: avviata la trattativa con il Chelsea

A riportare la notizia ci hanno pensato i colleghi di Stop & Goal. Infatti stando alla redazione i dirigenti bianconeri sono in volo per Londra, per sedersi al tavolo delle trattative con il Chelsea. Con la dirigenza londinese c’è un buonissimo rapporto, con Fabio Paratici che ha provato ad acquistare Jorginho già la passata stagione, proprio per accontentare l’ex allenatore Maurizio Sarri.

POTREBBE ITNERESSARTI >>> Ronaldinho rischia la vita: “Lo fa dalla mattina alla sera, basta”

Adesso i bianconeri proveranno a strappare dai blues i due calciatori italo-brasiliani, porprio perchè finiti indietro nelle gerarchie del CT Thomas Tuchel. Infatti nonostante l’ottima stagione da 6 goal ed un assist, l’ex centrocampista del Napoli sembrebbe essere finito nella lista delle cessioni del Chelsea. Insieme a lui ci sarebbe anche Emerson Palmieri, pronto a raggiungerlo sempre a Torino, per vestire il bianconero. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un’accelerata nelle trattative o se la Vecchia Signora sonderà la disponibilità altri giocatori.