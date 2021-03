Amici 20, anticipazioni prima puntata del serale: chi è stato eliminato

La prima puntata del serale di Amici 20, di sabato, è stata già registrata e sono trapelate le prime informazioni: c’è già un eliminato

Le luci del palco di #Amici20 sono tutte per Gaia e la sua “Forse neanche un bacio”! Vi piace? 🎤🎶 Pubblicato da Amici di Maria De Filippi su Sabato 13 marzo 2021

La prima ad entrare e la prima ad uscire: Rudy Zerbi aveva ragione? Gaia è l’eliminata della prima puntata del serale di Amici 20. Parte della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini, Gaia non è stata apprezza da Rudy che affermò che ha fatto “un’occupazione abusiva del posto al serale”.

Per quanto riguarda il resto delle anticipazioni, era già noto che Sabrina Ferilli sarebbe stata l’ospite della prima puntata, insieme a Pio e Amedeo e le loro divertenti gag. Ad aprire la prima puntata è stata Arisa con il suo pezzo sanremese Potevi fare di più.

Amici 20, tutte le anticipazioni del serale: ballottaggi e votazioni

I ragazzi, dopo la divisione in squadre sono stati colti dalla preoccupazione di come fosse strutturato il serale. Presto accontentati, la prima manche ha visto in sfida la squadra composta da (1) Zerbi-Celentano contro quella di (3) Arisa-Cuccarini: (3) Martina ha vinto contro (1) Enula, (1) Serena ha vinto contro (3) Rosa, (1) Sangiovanni ha vinto contro (3) Tancredi. Al ballottaggio sono finiti Rosa, Tancredi e Gaia con quest’ultima eliminata.

La sfida si è ripetuta per la seconda manche ed ha nuovamente vinto la squadra di Zerbi-Celentano: Martina, Ibla e Raffaele sono finiti al ballottaggio. Quest’ultimo ha dovuto attendere lo sfidante dalla terza manche.

La terza manche ha visto in campo nuovamente il team Zerbi-Celentano, questa volta contro (2) Pettinelli-Peparini: (1) Sangiovanni ha vinto contro (2) Aka7even, (2) Samuele ha vinto contro (1) Tommaso, (2) Giulia ha vinto contro (1) Enula. In ballottaggio sono finiti Deddy, Esa e Sangiovanni della squadra Zerbi-Celentano. Raffaele è finito in ballottaggio contro Esa. Il pubblico in studio è stato dotato di telecomandi con cui ha eletto il preferito della puntata: Giulia.